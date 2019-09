VIDEO Yanet García explica por qué trabaja para tener "un trasero increíble"

México.- A raíz de los comentarios positivos y negativos que recibe Yanet García en sus redes sociales, decidió hacer un video para contar cómo era antes y después de poseer un escultural cuerpo, además de cual considera es la clave para la felicidad.

En la grabación, la actriz mexicana contó que le llegan mensajes de mujeres que le dicen: "Yanet tengo super cuerpo feo, me siento super mal, tengo el autoestima por los suelos, no me amo, no me acepto".