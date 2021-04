VIDEO Zack Snyder restaura su universo, ¡pero de zombis!

El nombre del cineasta Zack Snyder ha sido tendencia desde hace unos meses debido a su versión de “La Liga de la Justicia”.

Pero mientras sus legiones de fans dan la guerra en redes sociales con el hashtag #RestoreTheSnyderVerse para que siga haciendo películas de DC Comics, Zack Snyder ya tiene otro universo: uno de zombis.

Ahora presentó el avance de “El Ejército de los Muertos”, que Netflix estrenará el 21 de mayo.

Los muertos vivientes son un viejo amor del realizador, cuya ópera prima fue “El Amanecer de los Muertos” (2004), una reinterpretación del filme de George A. Romero que muchos consideran entre lo mejor de su carrera.

Antes de ver siquiera la luz, “El Ejército de los Muertos” ya tiene pactada una franquicia: una precuela acabó su rodaje en diciembre y ya se desarrolla una serie de animación que explicará el estallido de la pandemia zombi.

"Ha sido la experiencia más gratificante que he tenido haciendo una película, todo ha sido increíble y todos me han apoyado", dijo, en un claro guiño al hecho de cómo ejecutivos lo orillaron a apartarse de DC.

"Esta es la película, no habrá cortes adicionales. No me tuve que pelear con nadie, al contrario. Este es el 'corte del director'", agregó, en referencia a “La Liga de la Justicia de Zack Snyder”, que Warner Bros. sepultó por cuatro años.