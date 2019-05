VIDEO.- Rapera Cardi B muestra parte íntima en Premios Billboard 2019

Estados Unidos. La rapera Cardi B ha sido una de las grandes protagonistas de los Billboard Music Awards celebrados en Las Vegas, Nevada, anoche.

A su paso por la alfombra destiló amor con su esposo, el también rapero Offset. Foto: Especial.

La rapera se alzó con seis premios a los que estaba nominada aunque ya antes de recogerlos había conseguido llamar la atención de los medios. Y es que su aparición en la alfombra roja fue de alto voltaje, y no solo por la pasión que derrochó con su marido, Offset, sino por el problema de vestuario que tuvo y con el que acabó enseñando todo.

Cardi B posó ante los reporteros gráficos en la alfombra roja previa a la celebración de la entrega de premios, y lo hizo junto a su marido, el también rapero Offset.

La pareja derrochó amor y sensualidad con unas poses que demostraban la química que hay entre ellos.

Cardi B apareció luciendo un conjunto de dos piezas amarillo, compuesto por un top y una falda larga y vaporosa que dejaban al descubierto gran parte de su tonificada anatomía.

Lo que seguramente no tuvo en cuenta la artista era que la falda de su outfit le podía jugar una mala pasada. Y es que en uno de los posados que quiso hacer, Offset la inclinó hacia atrás para darle un beso de película. Cardi B levantó la pierna... y enseñó todo lo que había debajo de la ropa.

Parece ser que Cardi B no llevaba ropa interior, como suele ser habitual en ella, y eso es precisamente lo que ha hecho que esta foto se haya hecho viral.

El descuido de vestuario, no obstante, parece no haber dado grandes dolores de cabeza a la artista. Siempre se muestra muy natural y este tipo de accidentes no son gran cosa para ella.

Comparte video donde se depila zona íntima

Recordemos que hace unos días Cardi B compartió en Instagram un vídeo haciéndose la depilación láser en la zona íntima. Así que un descuido con una falda no será el fin del mundo para Cardi B.