VIDEO. A Yahir casi se lo comen lobos por culpa de ladrones

Estados Unidos.- Al parecer la mala suerte sigue persiguiendo al exparticipante de La Academia, Yahir, quien contó que estuvo a punto de ser devorado por lobos por culpa de unos ladrones en Phoenix, Arizona.

Hace unos días, Yahir contó a los medios que había sido asaltado en México y poco tiempo después denunció haber sido víctima de otro robo, esta vez en Phoenix, Arizona, durante un viaje a Estados Unidos.

Pero de acuerdo a lo que contó al programa Ventaneando, este último asalto puso en peligro su vida.

A través de sus redes sociales, Yahir había compartido que le habían robado la tapa de la cajuela de su camioneta en el estacionamiento de un hotel en Phoenix.

Sin embargo, explicó en entrevista, como su viaje era de unos pocos días y no tenía tiempo de seguir con la denuncia, decidió simplemente comprar una pieza de repuesto y olvidarse del asunto.

Me pasó algo bien loco, porque llegamos a un lugar donde había lobos y se me subieron a la cajuela (...) Empecé a sentir que se movía el carro, volteamos y (vimos) un lobo atrás arrancandome la alfombra de mi carro porque no traía tapa", contó.