VIDEO. Actriz de ‘La Rosa de Guadalupe’ besa al 'Potrillo’ en pleno concierto

Pachuca, Hidalgo.- Pese a que tiene novia, ‘El Potrillo’ no dudó en responder a un beso que le pidió una actriz de ‘La Rosa de Guadalupe’, que parece que no es la primera vez que va a un concierto de él para ‘robarle besos’.

En el video se ve como Gaby Roma se abraza a Alejandro Fernández y tras pedirle un beso, el cantante voltea y se lo da. Foto: Especial.

Alejandro Fernández ofreció un concierto en el Palenque de Pachuca, Hidalgo, donde fue captado besando a la actriz Gabriela Roma, quien ha participado en el programa ‘La Rosa de Guadalupe’, a pesar de que tiene novia.

Pero fue la actriz quien se acercó y al coro de: ¡Beso! le plantó un beso en la mejilla al hijo de Vicente Fernández y acto seguido, en la boca, aunque él se mostró sorprendido y se lo dio de ‘piquito’.

Pero el beso no fue del agrado para el cantante de ‘Me dediqué a perderte’ que no pudo ocultar su cara de sorpresa e incomodidad, tal vez porque a su novia, la modelo Ana Paula Valle puede no gustarle.

La actriz Gaby Roma no dudó en compartir el momento con el cantante en su perfil de Instagram.