Rey Grupero muestra video y acusa a Alfredo Adame de amenazar a una familia

México.- Rey Grupero acusó al actor y conductor Alfredo Adame de haber amenazado a una familia con un arma; así lo publicó en sus redes sociales donde subió un video del momento ocurrido en la Ciudad de México.

Luis Alberto Ordaz, nombre verdadero del youtuber, criticó que el partido Redes Sociales Progresistas le de una oportunidad a Alfredo Adame quien busca un puesto político, pues ya se registró de forma oficial como precandidato a diputado.

En el video que Rey Grupero publicó en su cuenta de TikTok, se ve cuando Alfredo Adame enfrenta a un grupo de personas que viajan en un automóvil color amarillo, aunque aclaró que las imágenes en cuestión no son recientes, pues tienen unos dos años de antigüedad, según publicó Infobae.

Sin embargo, Rey Grupero cuestiona que aunque sea material de hace tiempo, no tiene por qué amenazar a una familia. "Ahorita el señor Alfredo Adame está entre la espada y la pared porque ha estado protegiendo a un doctor que hizo mala praxis con mujeres y resultó que también es narcotraficante”, comentó el youtuber respecto a la detención del supuesto cirujano Juan Duque.

El polémico conductor Alfredo Adame no se quedó callado ante estas acusaciones, y se defendió asegurando que no utilizó ningún arma como lo asegura Rey Grupero.

Según Infobae, el también actor de telenovelas dijo cómo ocurrieron los hechos. “Eso quedó aclarado hace un año ocho meses. Se desvieló el coche de mi hijo, fui por él con una grúa. Y, más o menos a las 12:15 de la noche estábamos entrando a mi casa con la grúa, yo saqué mi coche, lo dejé ahí pegadito", contó.

Agregó que llegaron al lugar cuatro carros donde venía gente en estado de ebriedad, y que un hombre que venía en uno de los vehículos empezó a gritar y a amenazar.

Empezó a gritar ‘te voy a matar’ y ‘pin..., muérete, te rompemos la madre’ y no sé qué. Ya cuando me hartó me acerqué y le dije: ‘qué pedo traes conmigo, cab...’. Entonces él hizo como que iba a sacar una pistola”.