VIDEO. Acusan a Aylín Mujica de fingir secuestro para dejar el ‘CuarenteTenorio Cómico’

Aylín Mujica dio a conocer en redes sociales y para Telemundo que fue víctima de un secuestro exprés por parte de un taxista

Al productor de ‘El Cuarentenorio Cómico’ no le cuadraron los datos que le dio y la dejó fuera de la obra que estrenó el 02 de octubre

La producción de la obra cree que la actriz cubana inventó todo para poder tomar el trabajo que le ofrecía Telemundo

México.- El productor de la obra ‘El CuarenTenorio Cómico’, y programas como 'Ventaneando' y ‘Sale el Sol’ dudaron del secuestro exprés que vivió la actriz Aylín Mujica en la Ciudad de México, pues creen que lo inventó para poder abandonar la obra e irse a trabajar a Telemundo.

Y es que este miércoles 14 de octubre, la cubana contó para ‘Suelta la Sopa’ que el chofer del taxi que tomó la mañana del lunes para poder llegar al aeropuerto de la Ciudad de México la amagó con un cuchillo y la llevó muy lejos a varios cajeros a retirar dinero.

Vía Zoom, el productor de la obra, Alejandro Gou, contó para ‘Ventaneando’ que encontró varias inconsistencias en varias charlas que tuvo con Aylín y dedujo que ella inventó todo para poder viajar a Miami, donde ya tenía asegurado un trabajo con Telemundo.

Hable con ella ayer y lo que me contó, pues fue realmente espantoso y no se lo deseo a nadie. Durante la plática me dijo que necesitaba faltar dos semanas al ‘CuarenTenorio’ porque su papá le había quitado el pasaporte porque no la dejaba regresar a México porque primero estaba la seguridad de ella y eso es correcto”.

Después de eso me dijo que por mientras iba a tomar un trabajo en Telemundo y le dije: ‘¿Hoy mismo te lo ofrecieron o por qué?’ (y Aylín le contestó) ‘Lo que pasa que como el presidente de Telemundo me vio muy nerviosa, me ofreció el trabajo’ y le dije: ‘¡Ah okey!, esta padre, qué suerte tienes’”, contó para Ventaneando.

El conductor Daniel Bisogno opina lo mismo, tampoco le cree, y señala que esto habla de la falta de compromiso y responsabilidad de parte de Mujica.

El ‘Muñe’, como también se le conoce al conductor de TV Azteca, agregó que era raro que el asaltante no le quitara el celular, su boleto de avión y el pasaporte, sin contar las maletas que llevaba.

Al parecer sufrió un secuestro exprés a las 4 de la mañana, sin embargo, su vuelo salía a las 6 de la mañana. Ella dice que no salió y se fue en un vuelo después. Después de que le habían robado todo, al parecer, de la bolsa dijeron (los asaltantes): ‘¡Ah! Pero toma tu pasaporte, quédatelo’”, relató Daniel.

Germán Ortega confirma despido de Aylín Mujica

Sobre el tema del asalto y secuestro exprés de Aylín Mujica, el actor y comediante Germán Ortega contó para ‘Sale el Sol’ que él le mandó mensaje a Aylín para saber si llegó bien a Miami y ella le respondió a las 10 de la mañana con un ‘Gracias’, el cual acompañó de un emoji de alitas de ángel de la silueta del universo, pero le extrañó que no le contara lo que pasó.

A 13 días de que se estrenó la obra ‘El Cuarentenorio Cómico’, Aílyn Mujica quedó fuera por decisión del productor Alejandro Gou, pues los datos de su secuestro son contradictorios. Foto: Facebook.

Lo que no está bien es por qué no me puso: ‘manito, me pasó este p…, oye en el chat nos hubiera dicho eso ya estando en Miami ¿No?... Me da tristeza porque nunca se ha sabido que trataramos mal a nadie, a nadie, jamás”, contó Germán vía telefónica.

Al no quedar claro, la producción y el elenco dudan de la veracidad de lo dicho por la actriz de la telenovela de Televisa, ‘La Dueña’, quien no ha hablado más del tema.

Las conductoras Ana María Alvarado y Joana Vega Biestro señalan que tampoco le creen, pues su declaración es contradictoria y los tiempos que ella señala no cuadran.

Le quitó todo, menos celular y pasaporte, ahí sí le dio chance, le dio raid al aeropuerto… la vieron tan angustiada que entonces le dieron un programa nuevo y lo que no se vale es, de por sí el teatro está sufriendo mucho, se está haciendo un gran esfuerzo por reactivar el teatro, todo lo que se gasta en publicidad para que salga con esto y mentir de esa manera. No hay manera de creerle, con todo respeto”, opinó Joana Vega Biestro.

Ana María le dio la razón y dijo que la historia de Aylín no está bien armada, pues cae en contradicciones.

Andrea Escalona es la actriz que reemplazará a Aylín Mujica en ‘El CuarenTenorio Cómico’, aunque a Alejandro Gou le gustaría que se quedara. Foto: Especial.