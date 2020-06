VIDEO. Alejandra Ávalos graba video y aparece rostro fantasmal al lado de ella

México.- La cantante mexicana Alejandra Ávalos volvió a dar tema, ahora por la edición de un video que formará parte de una bohemia virtual en Sonora en el que se ve claramente el rostro de un fantasma.

La cantante explicó para el programa de TV Azteca, ‘Venga la Alegría’, que se dieron cuenta de la aparición de lo que parecía ser el rostro de un fantasma en un cojín que estaba al lado de ella, cuando pasaban el video del teléfono a la computadora.

Explicó que la terrorífica aparición se dio cuando grababa una canción para un festival, es decir, una bohemia virtual para ayudar a personas de Sonora que viven en vulnerabilidad alimentaria en estos momentos, a causa del coronavirus (Covid-19).

En el video se ve Alejandra Ávalos sentada en un sillón cantando, cuando de pronto aparece en un cojín color gris un rostro, el cual desaparece luego de unos segundos.

La intérprete de ‘Tú hombre, yo niña’ relacionó enseguida la supuesta aparición con su abuelo, pues el parecido es tal que asegura que era él.

En el cojín se refleja perfectamente la frente, los costados, la oreja, los ojos, es increíble el parecido, yo creo que de alguna manera me vino a visitar”, asegura.

Alejandra Ávalos, quien recientemente arremetió contra sus colegas Laura Flores y Erika Buenfil, a las que acusó de querer truncar su carrera hace algunos años, rechazó que la imagen sea manipulada y se comprometió a enviarles el video original para que comprueben su veracidad.

Ávalos dijo que está dispuesta a que un experto analice el video original, el cual sigue en su celular.

Y como siempre, las reacciones por parte de tuiteros no esperaron, la mayoría cree que es un invento de Alejandra Ávalos, de 51 años, para acaparar cámara.

Esa señora cae tan mal, sólo quiere foco, no aporta nada importante, lamentable que ustedes le den espacio para hacerlo”, “Nada más la entrevista para evidenciarla y burlarse bajita la mano, no hay que ser así”, “Ja, ja, ja, ja, como ya no funcionó lo otro, ahora esto, se ve claramente efecto de computadora”, le escribieron en Twitter.