VIDEO. Alessandra Rosaldo revela que tenía novio cuando se enamoró de Eugenio Derbez

Ciudad de México.- La cantante mexicana Alessandra Rosaldo, confesó cómo fue su flechazo con el actor Eugenio Derbez.

Fue mediante una entrevista para el programa ‘Tu-Night’, de Omar Chaparro, en donde la actriz aseguró que ella tenía pareja cuando vio al padre de su hija Aitana y se enamoró de él.

Ya nos conocíamos, pero algo sucedió ese día cuando me invitó a participar en ‘Vecinos’ y que él también estaba actuando por primera vez ahí, pero ese día fue de ‘Hola’... algo muy extraño, Fue mutuo, casi amor a primera vista. Yo tenía novio… Pues no iba mal. Era un chavo que se llama Eduardo, no es del medio, no era conocido”.