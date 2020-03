VIDEO. Alfonso De Nigris fingió ser gay para evitar intimar con ‘La Tigresa’

México.- Famosos le han hecho tremendas confesiones al ‘Escorpión Dorado’ al volante y el ex Big Brother, Alfonso De Nigris no fue la excepción. Recordó cuando ‘La Tigresa’ se quitó la ropa frente a él para intentar intimar.

De Nigris, quien se desempeña como empresario e influencer, con la ayuda de su esposa, Marcela Mistral, recordó que para librarse, tuvo que fingir ante Irma Serrano que era gay y decirle que él la veía como su abuelita.

Contó que doña Irma para él solo era una estrategia de mercadotecnia para seguir vigente, pero ella lo tomó en serio y se desnudó en su presencia, lo que lo agarró por sorpresa.

Me dijo ¿qué? y yo: ‘no, no, no señora, gracias, yo la respeto, la veo como una abuela para mí’, con todo respeto, soy un chavo bien, educado, de familia, we…”.