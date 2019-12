VIDEO. Alumna abandona ‘La Academia 2019’ por grave problema de salud

CDMX.- El sexto concierto de ‘La Academia 2019’ fue el último para la alumna Susy Ortuña, quien tuvo que despedirse del proyecto para atenderse un problema en uno de sus riñones que la aqueja desde hace años y que pone en riesgo su vida.

Durante la semana, Susy tuvo problemas para realizar sus actividades dentro de la casa de ‘La Academia’ por un problema que, según su novio, Fabián Tafolla, la volvió a aquejar desde hace cinco meses, pues ya había tenido un problema de piedras en el riñón.

Fabián agregó que ella no se cuidó y cuando acudió a realizarse un ultrasonido, el encargado de hacerlo le dijo que su riñón ya no funcionaba.

Y todo se supo cuando ella confesó que omitió informarle a la producción que tenía programada una operación en el riñón derecho este mismo mes de diciembre.

Debido a que ya no podía ni dormir a causa del dolor, fue revisada por el urólogo de la producción, Luis Antonio Reyes, y ella le confesó este mismo mes tenía programada una cirugía, pero ella prefirió entrar a ‘La Academia’.

El especialista explicó que las piedras en el riñón de Susy tomaron la forma de un coral y obstruyeron por completo la salida de la orina.

El conductor del programa de TV Azteca, Adal Ramones, habló del estado de salud de la alumna a quien despidieron de ‘La Academia’, y le recordó que la salud es primero y ella omitió su condición médica a la producción.

En su despedida, el director de 'La Academia', Héctor Martínez, le dijo que la producción siempre estará con ella y la apoyarán en lo que decida.

El quinto juez, que es el público, decidió que Susy Ortuño debía abandonar ‘La Academia’ para atender su salud.

Y su mamá, Verenice Francisca Flores, le dijo que entendía lo importante que era este sueño para ella, pero para realizarlo tiene que estar bien, pues su salud está primero. Al final dejó que Susy tomara la decisión. Su novio dijo lo mismo, la salud es primero.

En su turno, el ‘juez de hierro’, Arturo López Gavito, comentó que desconocía al cien por ciento el diagnóstico médico de Susy, pero con su salida, el proyecto perdía a la voz más grande de la actual generación.

Me voy a poner de pie porque te voy a decir algo Susy, desde una mujer que se llama Yuridia , este proyecto no había tenido una voz de la magnitud y del talento que tú tienes… si este proyecto te pierde a ti, perdemos a la voz más grande que hemos tenido en muchas generaciones, te admiro enormemente, muchísimo”, recalcó.

Antes de retirarse del escenario, Susy Ortuño explicó que no es definitivo, se va para atenderse el mal renal, pero prometió volver.

Antes de venir para acá pasé unos días terribles, cuando creía que estaba bien, salí a la calle, y resulta que no estaba tan bien, me desmayaba, han vuelto los dolores, no duermo bien, tengo que ir, tengo que estar bien, pero esto no se acaba aquí, les prometo que van a volver a saber de mi muy pronto”, prometió la ahora ex académica, Susy Ortuño.