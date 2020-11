VIDEO. Amanda Miguel confiesa que Diego Verdaguer sí le ha sido infiel

México.- La famosa cantante argentina Amanda Miguel confesó en el programa Tu-Nigh con Omar Chaparro que su esposo, Diego Verdaguer, sí le ha sido infiel, lo que ella jamás le haría.

La intérprete de ‘Él me mintió’ asistió como invitada al programa que conduce Omar Chaparro en Estados Unidos, y entre las preguntas, la argentina le contó cómo conoció a Diego.

Recordó que lo conoció en las calles de Buenos Aires cuando ella salía de un restaurante, y él después le contó que cuando la vio, lo primero que pensó fue: ‘ella va a ser mi esposa’.

Pero no todo fue miel sobre hojuelas, Amanda Miguel abrió su corazón y confesó que pese a las infidelidades de las que se enteró, ella jamás le pagaría con la misma moneda. Y de paso aclaró que no se arrepiente de haberlo perdonado.

De repente me ha hecho cada cosa y lo he perdonado, y no me arrepiento porque hoy en día tengo una familia, como quiera que sea. Pero sí, Diego ha hecho cosas que yo jamás le haría”, dijo en tono serio.