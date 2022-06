México.- Amber Heard comienza a acostumbrarse a una nueva vida alejada de lujos, comodidades y ropa de marca, pues luego de perder la demanda que su exesposo Johnny Depp interpuso en su contra, la actriz se encuentra en la quiebra.

Y es que la protagonista de la película “Aquaman” perdió su fortuna debido a los elevados honorarios legales relacionados con el juicio contra Johnny Depp, pero aparte, le tiene que pagar al intérprete de Jack Sparrow poco más de 8 millones de dólares por haberlo difamado.

De hecho, cuando a Elaine Bredehoft, la abogada de Amber Heard se le preguntó en el juicio si tenía los medios para cubrir el fallo dictado por el jurado, ella respondió: "Oh, no, absolutamente no".

Amber Heard en una de sus declaraciones en el juicio 2022 que sostuvo contra Johnny Depp./ Foto: AP

Todo esto ha orillado a la actriz de 36 años ha tener que comprar su ropa en la tienda departamental de descuentos TJ Maxx, ubicada en Los Hamptons, en Nueva York, y desafortunadamente para ella, un cliente la reconoció y la grabó mientras elegía algunas prendas.

Varios programas de televisión, entre ellos “Despierta América”, publicaron el video con las imágenes que muestran a Amber Heard comprando en esta tienda que ofrece precios baratos.

A la artista se le puede ver con unos jeans y una camiseta blanca sencilla, al lado de su hermana, Whitney Henriquez, quien la apoyó cada día del juicio contra Johnny Depp y testificó en su favor.

Hay que recordar que el protagonista de “Charlie y la Fábrica de Chocolate” demandó a su expareja por 50 millones de dólares después de que ella escribiera que se convirtió en una "figura pública que representa el abuso doméstico" en un artículo de opinión publicado en el Washington Post en 2018 y ganó los tres reclamos por difamación en su contra.

Amber Heard y Johnny Depp cuando estaban juntos./ Foto: Especial

Además de quedarse sin dinero, Amber Heard estaría lidiando también con algunos contratos de cine, pues muchos seguidores de Depp, la quieren fuera de la secuela de "Aquaman" y supuestamente esto ya es un hecho, aunque todavía no hay algún comunicado oficial de DC Comics.