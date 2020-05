VIDEO. ‘Amé a la persona equivocada’ Laura G habla de romance con Loret de Mola

México.- La conductora de ‘Venga la Alegría’, Laura G, se animó hizo una fuerte declaración, habló del ‘altísimo’ precio que tuvo que pagar por haber sostenido un romance con el periodista Carlos Loret de Mola, quien ya estaba casado.

La conductora de Venga la Alegría recordó que el escándalo fue tal que pensó en irse del país, se hundió en una depresión y tristeza, lo que la llevó a buscar ayuda profesional, y reconoció que fue el peor error de su vida.

Las declaraciones las dio en una mesa de debate titulada ‘Enamorarte de la persona equivocada’, en la que participaron sus compañeras Penélope Menchaca y Flor Rubio, quienes se mostraron sorprendidas por la confirmación de lo que ya se sabía.

La exconductora de ‘Sabadazo’, extinto programa de Televisa, habló del tema más polémico de su carrera, la relación que vivió con Loret de Mola, lo que la llevó a ser blanco de críticas por muchos años.

Me pasó algo similar, me enamoré de la persona equivocada y el precio no es alto, es altísimo, es muy complicado, porque cuando estás ahí no ves y estás cegada por admiración o autoestima, por algunos problemas que tendrás a lo mejor en familia ”, reconoció la conductora.