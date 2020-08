VIDEO. Andrea Legarreta confiesa cuáles son las dos cirugías estéticas que se ha hecho

México.- Andrea Legarreta, una de las conductoras más bellas de Televisa, se confesó como nunca con su amiga Lourdes Stephen para su canal de YouTube, y le habló a detalle de las dos cirugías estéticas a las que se ha sometido en su vida.

La conductora de ‘Hoy’, Andrea Legarreta, siempre se ha caracterizado por la transparencia con la que se maneja frente a su público, y esta vez habló a corazón abierto de aspectos tan personales a través de una videocharla con su amiga Lourdes Stephen.

La esposa del cantante Erik Rubín primero habló de situaciones difíciles de su pasado, y luego puso fin a una de las mayores interrogantes, si en algún momento se ha realizado procedimientos estéticos.

Legarreta, de 49 años de edad, despejó dudas, al mismo tiempo en que la entrevistadora hacía énfasis en la notable belleza que por siempre la ha distinguido.

El momento llegó cuando Stephen le pidió a Andrea revelar los trucos para mantenerse espectacular y ella respondió con franqueza, pero antes destacó la belleza de su amiga.

La genética también es como un regalo que te dan tus padres, mis padres son come años y la verdad es que se ven muy bien y son muy saludables…”, dijo Legarreta entre risas, a lo largo de la íntima charla que dejó fascinados a sus fans, quienes no pararon de enviarle piropos y comentarios de buenos deseos.

El momento más esperado llegó cuando se le preguntó si alguna vez se había hecho cirugías estéticas, y sin dudarlo, la madre de Mía y Nina Rubín respondió.

Yo, en las boobies, cuando después de la lactancia. Yo las tenía bastante bien, después de la lactancia de las dos, tristes, tristes (las tenía) …”, explicó Legarreta con sentido del humor.

Así es como la también actriz puso punto final a las interrogantes de quienes deseaban saber cómo es que conserva su belleza.

Ya en el tema, Andrea Legarreta compartió otra experiencia estética que se realizó en su juventud.

De lo que es estética, cuando era muy jovencilla, de unos 17, 18, tenía una bolita aquí en la nariz, esa chiquitita me la limaron y ya. A veces hay gente que no lo nota porque la punta ni nada cambió, pero era como una mini bolita que tenía que no me gustaba…”, contó sin ahondar en más detalles.

A finales de julio, a solo unos días de haber celebrado su cumpleaños, la popular conductora de Televisa se pronunció contra los señalamientos de quienes hacen comentarios en relación con su edad y destacó lo orgullosa que se siente por su edad.

A sus 49 años de edad, Andrea Legarreta se mantiene en perfecta forma y más bella que de 20. Foto: Facebook.

Amo mi playera, amo la edad que tengo y lo que he vivido y aprendido. Me causa gracia que el día de mi cumpleaños algunas revistas y publicaciones en redes me felicitaban por mis 49 y había mujeres que se reían…”, dijo al referirse sobre la playera con la que posó en la que se puede leer la leyenda: “Julio de 1971, edición limitada”.

Algunas hablaban de lo vieja que estoy y otras decían que claro que yo no tengo 49, que tengo mucho más, que ellas eran pequeñas cuando me veían y que no debería quitarme la edad. Sinceramente siempre me ha parecido algo ridículo que la gente se quite años, pero cada quien, jamás he tenido problema con la edad, mía o de alguien más, no desprecio a nadie por ser una joven o mayor que yo…”, escribió en Instagram.

Con información de Hola!