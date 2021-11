VIDEO. Andrés García confiesa qué drogas probó y que odia a los feos

Acapulco.- Andrés García se encuentra en su faceta de youtuber y cada semana sube un nuevo capítulo con historias de su vida, con el que busca entretener a sus seguidores con sus vivencias personales .

En esta serie de videos el que fuera galán de telenovelas ha revelado bastantes secretos de su vida al recordar viejos momentos de sus aventuras en sus años mozos.

En la transmisión más reciente del actor que diera vida al personaje de “Pedro Najava”, reveló que en su juventud probó distintas drogas mientras estaba de fiesta con sus amigos, y confiesa que a raíz de eso, entendió qué sí y qué no debía probar, por los efectos de cada sustancia.

Una vez me dieron una cosa que le llamaban poppers, era como una capsulita y te la daban a oler. Me llamó al baño el hermano de un amigo y me dijo 'mira hermanito, esto es lo nuevo que hay, pruébalo, es a toda madre, pon la nariz' y que la destapa y sentí que volaba, le di de ching... al ca... y ya no la volví a probar",

En los comentarios sus fans lo cuestionaron acerca de la Ayahuasca, a lo que el actor respondió que no sabía ni qué era, pero admitió que probó varias drogas:

No tengo ni idea qué sea la Ayahuasca. He probado la mota, el perico, probé otra cosa que eran unas pastillas o polvo de pastillas blancas, hace muchos años cuando era joven, pero hasta ahí. A ver si me acuerdo, estuvo muy de moda eso, era o anterior a las tachas, éxtasis. Y nada, la mota no me hacía bien, la probé por probarla pero me daba vómito. El perico sí me gustó; las tachas menos", reveló.