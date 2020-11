VIDEO. Andrés García nombra a Roberto Palazuelos su único heredero ¿Y sus hijos?

México.- El primer actor Andrés García rompió el silencio y declaró que en su testamento el único heredero es el actor y empresario Roberto Palazuelos, quien ha sido el único que lo ha cuidado y ha estado al pendiente de lo que él necesita.

Andrés García declaró para ‘Ventaneando’ que Roberto Palazuelos es el único que se ha ocupado de él en todos los sentidos, incluso lo considera su hijo.

Aunque sus hijos Leonardo y Andrés García, así como la madre de estos, y el hijo de Margarita Portillo su actual esposa, tienen una participación de la herencia.

El actor de cine y televisión aseguró desde su casa en Acapulco que su decisión estuvo motivada por el cariño y cuidado que Palazuelos ha tenido con él, pero también por el interés que ha mostrado en capitalizar los bienes, a diferencia de sus propios hijos.

El mismo Andrés García contó que su hijo Leonardo García y la madre de este, Sandra Vale, están en desacuerdo en que le deje su herencia a Palazuelos. Foto: Especial.

Para empezar Roberto Palazuelos y Andrés López Portillo, el hijo de Margarita y mío. Palazuelos y él son las dos únicas personas o los dos únicos hijos que me han ayudado cuando yo lo he necesitado, que me han acompañado cuando lo he necesitado y me han hasta regalado dinero cuando lo he necesitado. Mis hijos biológicos, ninguno. Unos porque no tenían y otros porque no les daba la gana. Roberto lo quiero como a un hijo, más que un hijo”, dijo Andrés.

Andrés García dejó claro que si sus hijos biológicos no están de acuerdo en su decisión de heredar la mayor parte de sus bienes a Roberto Palazuelos, los saca del testamento y se arregla el asunto. Foto: Especial.

Roberto ha estado conmigo de niño cuando yo lo cuidaba, de joven, de adolescente, Palazuelos es el que me ha acompañado, él que ha ido conmigo, me ha ayudado, me ha regalado hasta dinero cuando ha sabido que ando mal, y ahora que ya estoy mayor, me sigue ayudando con las cuestiones legales, me habla de vez en cuando más que mis hijos, ¿Cómo estás papá, te va bien?, por ahí oí que estabas medio enfermo ¿te mando un médico? Lo que sea”, dijo el actor de 79 años.

Y pese a que en su momento, su hijo Leonardo García se negó a recibir el rancho de Andrés, sí le reclamó a él y a Roberto Palazuelos cuando supo de la herencia, pero el primer actor recalcó que el ‘Diamante negro’ se lo merece.

Resulta que él se lo merece más que los otros hijos, pues es él que más me ha ayudado, sigue pendiente de mi hasta la fecha”, confesó García.

Todos me reclamaron: Roberto Palazuelos

Ante la noticia de que es el máximo heredero de Andrés García, el actor Roberto Palazuelos reaccionó y dijo que sí, que ya lo sabía, pero no quiso hablar por no hacer escándalo.

Palazuelos agregó que al enterarse, sus hijos biológicos le reclamaron, incluso hasta su ex esposa.

Claro que lo se, yo soy su máximo heredero lo cual no me causó mucha felicidad, yo le dije: ‘Andrés, pero pues tus hijos’ y él me dijo: ‘tú si me cuidas y ellos no’.

El actor de telenovelas aclaró que no va a haber herencia porque van a vender todas las propiedades para que Andrés siga teniendo una vida increíble.

Ahorita ya se vendió una y se está pagando, estamos tratando de vender el rancho, traemos ahí unos clientes, yo le hago sus contratos”, explicó para ‘De Primera Mano’.

De lo que no se escapó Palazuelos fue de los reclamos tanto de los hijos como de su ex esposa Sandra Vale, de quien se divorció hace 40 años.

Me reclamaron, me habló hasta la ex esposa, todo mundo, a ver yo ni sabía, llegó y me dio el testamento y (les dije) todos ustedes están en el testamento pero solamente con un 10%, yo recibo el groso de toda la herencia”.

Aclaró que no quiere recibir nada, lo que él quiere es cuidar a Andrés hasta sus últimos días e ir vendiendo sus propiedades.

Y volvió a aclarar que no le interesan los bienes, que está mal que lo diga, pero que él dinero tiene, por lo tanto no lo necesita. Y que más bien lo que quiere es cuidar a Andrés.

Yo ya soy muy rico, no me interesa quedarme con nada, lo que me interesa es ver a mi amigo que es como un padre para mi, verlo bien”, finalizó.