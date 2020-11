VIDEO. Anel Noreña confirma que ella y sus hijos José y Marysol son los únicos herederos

México.- Anel Noreña, actriz y ex esposa del cantante José José, habló para el programa ‘De Primera Mano’ de la alegría que sintió cuando se enteró que ella y sus hijos, José Joel y Marysol Sosa son los únicos herederos del ‘Príncipe de la canción', pues él pensó en ellos hasta el último momento.

Al preguntarle cómo se sentía de ser la heredera de José José, Anel dijo que su sentir era inexplicable, pues no cabía de agradecimiento con el cantante por no haber olvidado a sus hijos.

La colaboradora del programa ‘Hoy’ le explicó que un martes anterior a que José muriera, o sea, sábado, Marysol le dijo a Pati Chapoy que ya habían logrado un permiso judicial para poder ir a Miami a ver a su papá, pero ya no alcanzaron, pues José José murió ese sábado.

Anel agregó que a partir de ahí el bufete de abogados que ya tenían sus hijos siguieron en la búsqueda de un testamento en México, hasta que lo encontraron.

Y este jueves (5 de noviembre) inició la apertura del juicio testamentario y fuimos citados los que estamos en el testamento.

La actriz de 76 años le hizo una petición a Gustavo Adolfo Infante, que por favor los únicos que tienen que decirle noticias del tema son Anel, Marysol y José Joel.

Anel Noreña aclaró que ella no firmó nada, “se nos notificó que se había abierto (el testamento), que se inició la apertura del juicio testamentario, de que ya está radicado un juicio, en el momento procesarlo”, declaró vía telefónica.

Y sobre la exclusión de Sara Sosa y Sara Salazar, hija y viuda del ‘Príncipe de la canción’, así como del colombiano Manuel José, quien dice ser hijo del fallecido intérprete, la mamá de Marysol Sosa declaró que ese tema era irrelevante para ella y su familia.

Y ante la insistencia del comunicador por saber si planean desalojar a Sara Sosa y Sara Salazar de la casa de Miami y quitarles el departamento que tienen en renta, no quiso hablar mucho.

No, no , no por favor, eso es un proceso, el tema de la mujeres y el colombiano es irrelevante para nosotros de hoy en adelante, no tenemos absolutamente nada más que disfrutar, lo que sí tenemos y es el posicionamiento que José desde el cielo manda para nosotros, de posicionar su familia que somos nosotros y nada más”.