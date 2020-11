VIDEO. Así fue el debut de Lucerito, la hija de Lucero y Manuel Mijares

Ciudad de México.- Con tan solo 15 años de edad, Lucerito, hija de los cantantes Lucero y Manuel Mijares, debutó en concierto mostrando el talento heredado.

Fue durante el concierto online ‘Live Pop’ de Lucero quien invitó a su hija al escenario para interpretar con ella el tema “Gloria a ti”.

Ella me hizo una mujer mucho más completa y feliz. Es la primera vez que cantamos juntas públicamente, ella no se ha lanzado profesionalmente, ni es cantante, ni está buscando todavía un lugar en este mundo de la música, pero trae la música en el corazón y el alma. Llegó a llenarme de luz hace 15 años y me hizo una mujer mucho más completa, ella es mi Lucerito, Lucero Mijares", expresó Lucero.