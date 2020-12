VIDEO. Así reaccionaron los finalistas de Big Brother al saber de Covid-19

Israel.- Tras cuatro meses encerrados cinco finalistas de Big Brother Israel se conmocionaron al enterarse de Covid-19.

La mayoría de los concursantes de la edición israelí se mantuvieron en la casa y algunos solo salían en casos de emergencia o para necesidades esenciales.

Sin embargo, esto cambió, ya que el programa informó a los miembros de la casa sobre la situación y les dio mensajes de aliento de sus familias.

Llevan encerrados en la casa mucho tiempo y no saben nada sobre lo que está sucediendo afuera. Así que hicimos una recopilación especial de noticias para ustedes, con todo lo que sucedió mientras estuvieron allí adentro”, les avisó uno de los conductores.

Durante el episodio, los integrantes reaccionaron ante la anécdota de un compañero que salió de la casa, incluso algunos rompieron en llanto.

Cuando bajé las escaleras de la casa del 'Big Brother', tuve la sensación de que algo malo estaba sucediendo en el país, pero no me di cuenta de cuánto… Me decepcionó porque quería salir, beber cerveza, encontrarme con amigos, relajarme un poco al aire libre”, comentó Paul Chagyan.