VIDEO. Así respondió Chumel Torres a los rumores sobre su muerte

CDMX.- Este sábado una noticia falsa o fake news sobre la presunta muerte de Chumel Torres causó revuelo en las redes sociales. Al respecto, el comunicador respondió con un video en su cuenta de Twitter.

Un perfil falso posando como un conocido medio de noticias del espectáculo publicó este sábado que Chumel Torres presuntamente había muerto tras ser atropellado, desatando incluso algunas teorías de que podría haberse tratado de una venganza política.

A través de su propia cuenta Twitter, Chumel Torres publicó un video donde se le puede ver en perfecto estado de salud, desmintiendo los rumores.

"Amigos hay unos reportes de que me habían atropellado y que tenía baja respiración por el Covid, no crean nada de esto. Estoy bien, estoy aquí en mi casa pasándola cool, ustedes de verdad no tengan ningún pedo, yo estoy a todo dar, ok, cuídense mucho, hasta luego", dijo en un video donde al final mostró su trasero descubierto para demostrar que está “vivito y coleando”.

Amigos estoy bien. Estaba dormido.



No le hagan caso a nada del internet (al Pulso sí). pic.twitter.com/MGjTDx2ySL — Chumel Torres (@ChumelTorres) December 5, 2020

Llueven los memes

Tras la respuesta de Chumel Torres donde se confirmó que seguía con vida, los memes no se hicieron esperar.

Incluso el hashtag #FuerzaChumel llegó a ser tendencia el Twitter en México, ya que se usó de manera irónica para burlarse de este rumor que resultó ser fake news.

Hoy chumel torres fue llevado a una clínica donde lo declararon muerto, luego lo llevaron a un mejor hospital donde su condición mejoró a vivo.#FuerzaChumel pic.twitter.com/hD4EUQ3Ua5 — Frases de maldad ������☢️®️ (@frasesmalvadas9) December 5, 2020

Chumel Torres llegando al pulso después de que lo declararan muerto.#FuerzaChumel pic.twitter.com/3sQyzIcV72 — gg (@MXUPS1) December 5, 2020

