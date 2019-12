VIDEO. Así se escucha Danna Paola sin autotune ¡te impresionará!

México.- Danna Paola, quien comenzó su carrera como actriz desde los 6 años, paralelo también se dedicó al canto, tan es así que grabó su primer disco a esa misma edad, y hoy es una de las voces mezzosoprano más hermosas de México.

Y para los que dudan de si la intérprete de ‘Mala Fama’ tiene o no una buena voz, el joven youtuber Sergio Vargott se dio a la tarea de analizar la voz de la cantante de 24 años.

El influencer revisó varios fragmentos de momentos en los que Danna Paola ha aparecido cantando, como su interpretación de la bruja ‘Elphaba’ en el musical ‘Wicked’, papel por el que fue criticada al momento de su designación, puesto que la mayoría dudaba de que la joven tuviera la capacidad musical de interpretar un papel de tal magnitud.

Tras el análisis resultó que, pese a la falta de autotune y contrario a lo que tal vez pensamos, la voz de la protagonista de la serie ‘Elite’ no suena tan diferente a como se puede escuchar en sus más populares canciones.

Tiene una voz muy dulce… yea… tiene una voz muy pop… ok Danna Paola, una artista que ha pasado por tantas etapas, desde chiquita ha estado actuando y cantando... me sorprende, como siempre se reinventa, honestamente no sabía que tenía una voz tan estudiada”, opinó el youtuber, quien quedó fascinado con la voz de la juez de ‘La Academia 2019’.