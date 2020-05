VIDEO. Atacan a Brenda Zambrano en bar y le desfiguran el rostro con una copa

México.- La sensual Brenda Zambrano, ex integrante de ‘Acapulco Shore’, mostró y contó en un video cómo quedó después de que fue atacada en un bar por una mujer que le desfiguró el rostro con una copa rota.

La exestrella del reality de MTV ‘Acapulco Shore’, una de las exintegrantes más polémicas del programa, contó cómo una mujer la atacó sin justificación, pues ella ni pareja tenía.

En medio del llanto y visiblemente herida, pues tenía sangre en el rostro y cuello, la espectacular Brenda Zambrano contó cómo una mujer la agredió sin haber hecho ella nada hace un par de años.

Vean como me dejaron en el antro wey, cuando yo no hice nada, es más no tengo ni a quien celar, ni a quien hacerle de ped.. cuando una pinc… criada me rompió una copa en la cara, no porque sea figura pública tengo que aguantar estas humillaciones”, dijo Zambrano entre llanto.