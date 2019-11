VIDEO. Belinda usa a comandante para callar a periodista y la amenaza con sus hijas

México.- La cantante Belinda sigue en el ojo del huracán, ahora fue acusada de usar métodos poco convencionales para mandar bajar videos de internet relacionados con su vida personal, en este caso de su romance con el cantante Lupillo Rivera.

Fue acusada de intimidar y amenazar a la periodista de espectáculos Elisa Beristain de hacerle daño a sus hijas si no baja el material que la compromete con Lupillo Rivera, y Elisa asegura que lo tiene documentado.

Lupillo Rivera aceptó que sí vivió un romance con Belinda en el programa de YouTube, ‘Chisme No Like’, pero la también actriz amenazó a uno de los colaboradores para que borrara el video donde el cantante confirma la relación.

La conductora del programa, Elisa Beristain, mencionó que personal de su equipo de trabajo fue encerrado en un camerino para que eliminara la publicación, además le pidieron sus datos personales.

Pero hay más, Belinda también amenazó a la producción de Premios de La Radio de no subir a cantar en el evento si su petición de bajar los videos no era cumplida, lo cual logró, lo que Elisa calificó de ilegal y dejó ver que podría haber consecuencias.

Pero lo que realmente molestó a Elisa Beristain fue que Belinda la acusó de hacerle daño a sus hijas e intimidarla al decirle que la estaba buscando un comandante.

Me dice: ‘Te está buscando un comandante, a ti no te gustaría que le pasara nada a tus hijas’, me amenazaste hampona con mis hijas, te tengo grabada y en México la ley lo permite, ¿tú qué crees que me voy a quedar de brazos cruzados si me estas amenzando con la vida de mis hijas?”, le grita Elisa a través de las cámaras.