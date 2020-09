VIDEO. Borracha, Lina Tejeiro canta 'Rata inmunda', y casi devuelve en la cruda

Colombia.- La actriz colombiana, Lina Tejeiro, sorprendió a sus seguidores al cantar 'Rata inmunda' con la presentadora Jessica Cediel.

Aprovechando el festejo de encuentro con su colega Lina Castrillón y Jessica Cediel, Lina realizó tremenda celebración en su apartamento con su mamá Vibiana Tejeiro.

En una serie de videos compartidos por la actriz en su cuenta oficial de Instagram, se pueden observar a las amigas tomando bebidas alcohólicas y cantando canciones de despecho como “Murió el Amor” de Paola Jara, “Rata de dos patas” de Paquita la del Barrio, y “Adiós, amor” de Christian Nodal.

También se mostraron bailando reguetón y bachata, tanto fue el festejo que incluso hasta la actriz estaba a punto de devolver en la cruda.

Desde marzo no me tomaba un trago, no tomaba ni siquiera buenas decisiones... ¿saben por qué no tengo guayabo? Porque sigo borracha”, expresó.