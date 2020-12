VIDEO. "Calladitas nos vemos más bonitas", critica Yuri a feministas

Ciudad de México.- La cantante Yuri causó una polémica en redes sociales después de criticar al movimiento feminista.

Mediante su cuenta un video compartido por el usuario ‘AlexMurillo’, la exjueza de ‘Quién es la Máscara’, expresó su postura en contra del movimiento, asegurando que ya la han criticado por dar su opinión pero a ella le “vale”.

El feminismo, a mí no me gusta, y me han criticado, que ¡Ay Yuri!, ¡Me vale!”, expresó la cantante.