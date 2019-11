VIDEO. Cansada de la prensa, Yuridia anuncia su retiro, pues padece fobia social

México.- Visiblemente afectada, la cantante mexicana Yuridia dio fuertes declaraciones a través de su perfil de Instagram, confesó que padece fobia social, que ya no puede con la presión de la prensa y por lo tanto se retira del medio de la música y no sabe cuándo volverá.

La ex académica posteó el video al poco tiempo de que evadió contestar preguntas a la prensa a su llegada al aeropuerto de la ciudad de Mérida, en especial a una reportera de ‘Ventaneando’.

En el video, la cantante de 33 años aclaró que no respondió porque no le gusta hablar de ‘mamad…’ personales ni con sus amigos ni con nadie, y por eso tomó esa actitud con la prensa.

Se me está dificultando muchísimo la vida, acabo de dar un concierto increíble en Mérida y me la pasé muy bien y fui feliz… porque a mi me gusta mucho estar en un escenario con mis amigos, me costó mucho trabajo poder acostumbrarme a dar conciertos y a poder ser cantante”, dijo en primera instancia.

Estoy aquí por pura casualidad, se los juro que yo soy cantante por pura suerte o casualidad, o lo que quieran, porque yo siempre fui una persona muy tímida, me daba vergüenza la vida”, agregó.

De forma pausada y en llanto, la intérprete de ‘Ya te olvidé’ confesó que padece fobia social, problema que le impide hablar y relacionarse con la gente.

Yo tengo una cosa que se llama fobia social y me cuesta mucho trabajo comunicarme con la gente, me cuesta mucho socializar, salir a la calle y me cuesta más trabajo todavía dar entrevistas y eso lo saben ustedes (mis fans), yo lo sé porque leo sus comentarios y yo sé que quieren mucho más de mí, pero la verdad es que no está en mi poder dárselos”.

La cantante también habló del altercado con una reportera de ‘Ventaneando’, quien señala, se lanzó al piso ‘tipo Neymar’ para poder tener nota a base de confrontaciones que ella quiere evitar.

Acusó a la prensa de aprovecharse de un momento, de decir cosas de ella que no son, información que no es nota, sino bullying.

Eso a mí me asusta mucho porque a mi no me gustan las confrontaciones porque hacen pancho para después tener su nota y poder inventarle a la gente y contarles algo que no es, y después viene el bullying, que es con lo que he vivido desde que empecé a cantar y algo que me ha hecho mucho daño, no puedo pararme frente a una cámara a dar entrevistas”.

Al final, la artista dio a conocer lo inesperado, pero más lamentable para su público, su retiro.

Lo que me pasó la verdad me destruyó, como siempre me destruye que digan cosas de mi o que se aprovechen de un momento para sacarle provecho y animar a la gente a que me desprecien… Ya el próximo fin de semana se va a acabar la gira y no sé cuándo voy a volver, esta situación está afectando mi salud y me quiero sentir mejor y quiero estar bien, los quiero por todo lo que me han dado, pero ya no puedo prometer algo que no puedo cumplir”, finalizó.

Ante tales declaraciones, la opinión de sus ciberfans se vio dividida, algunos señalan que es el precio de la fama, convivir con la prensa, otros dicen que si padece fobia social, entonces está en la carrera equivocada.

Pobrecita, los demonios y los ángeles juntos en una misma mente, ella misma lo sabe, no se presta a los medios y es por eso que no ha despuntado como lo grande que ella es.

Otros más le recomiendan tomar terapia para que pueda sentirse mejor como persona y que siga deleitando a su público con su voz hermosa.