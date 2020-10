VIDEO. ¡Cantaba igualito a Adrián Uribe, pero no era él! En '¿Quién es La Máscara?'

México.- Cantaba igualito y las pistas parecían ser muy claras, pero no, Tortuga no era Adrián Uribe como Juanpa Zurita, Carlos Rivera, Consuelo Duval y Yuri pensaron, era nada más y nada menos que Braulio Luna, ex futbolista profesional, quien jugara para Los Pumas de la UNAM y, posteriormente, en las Águilas del América, fue el que participó en ¿Quién es La Máscara?’.

Los jueces quedaron boquiabiertos, y más porque nadie pensó que se tratara de él. Carlos Rivera apostó cien por ciento por Uribe, y Yuri y Juanpa aseguraron que era el futbolista Memo Ochoa.

Este fue el segundo enfrentamiento de la noche, pero en el primero los investigadores tampoco tuvieron suerte, pues no le atinaron a quien se escondía detrás de la muñeca Lele.

Asimismo, Jalapeño, Quetzal y Lele fueron los primeros en aparecer en pantalla. En cuanto Consuelo vio a Jalapeño, expresó que quería besarlo y sus compañeros le hicieron burla.

Mientras que éste fue salvado por los investigadores, el público salvó a Quetzal, por lo que Lele tuvo que quitarse la máscara, pero antes, los investigadores hicieron sus apuestas.

Por ello, la actriz que da vida a ‘Nacaranda’, dijo que se trataba de Claudia Álvarez, mientras que Carlos Rivera apostó por Ana Brenda Contreras y Juanpa Zurita aseguró que se trataba de Martha Higareda, pero lo cierto es que se trataba de la influencer y cantante Nath Campos.

Finalmente, cuando se descubrió, la joven bromeó diciendo que le iba a dar un follow a Juanpa por no haberlo imaginado aún siendo su amigo.

El programa se transmite todos los domingos a las 20:30 por Las Estrellas, y su conductor es Omar Chaparro, mientras que Natalia Téllez es la encargada del backstage.

MDHT

Ninguno de los investigadores logró adivinar quién era 'Tortuga'. Foto: Facebook.