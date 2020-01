VIDEO. Cantante muere de infarto fulminante cuando ofrecía concierto

Brasil.- El cantante Juliano Cézar murió a los 58 años de edad tras sufrir un infarto fulminante cuando cantaba para su público sobre el escenario, en Brasil.

Uno de los asistentes captó con su celular el momento en el que se desploma el popular artista brasileño.

La noche del lunes 30 de diciembre, Cezar ofrecía un show en el municipio de Uniflor, en el sureño estado del Paraná, pero lamentablemente tuvo el infarto a media canción y tras caerse en el escenario, aún con el micrófono en la mano, fue cerrada la cortina.

Es la noticia más triste que nosotros podríamos comunicar. Con profundo pesar, Exploson Music informa de la muerte del cantante Juliano Cézar”, publicó horas más tarde la productora en su cuenta de Facebook.

La lamentable noticia también se dio a conocer en su cuenta de Instagram.

Mauro Vasconcelos, productor del popular intérprete, dijo a los medios en Brasil que Juliano Cézar fue trasladado a un centro médico cercano al lugar donde se realizaba el concierto.

Pese a que se le realizaron masajes cardíacos durante hora y media y le aplicaron inyecciones de adrenalina, no fue posible reanimarlo.

Tras el fallecimiento, ocurrido entrada la madrugada del martes 31 de diciembre, los restos del cantante fueron llevados a Ribeirão Preto, según información de O’Globo.

La familia del cantante decidió realizar dos funerales: uno en la ciudad donde vivía y otro en su ciudad natal, Passos, donde fue velado el miércoles.

¿Quién era Juliano Cézar?

Con una carrera de más de tres décadas, Juliano Cézar lanzó 14 discos y en 2004 fue nominado al Grammy Latino en la categoría Mejor álbum romántico con el disco Cowboy Vagabundo. Las canciones Going to Goiania, Makes Her Happy, Well in the Eyes of the Moon y Cowboy Tramp fueron algunos de los éxitos que cosechó durante 33 años en los escenarios musicales.

Era intérprete de sertanejo, un ritmo que suele ser definido como “country” romántico y que en Brasil es incluso más popular que la samba y la bossa nova.