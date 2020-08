VIDEO. Captan a Belinda y Christian Nodal muy acaramelados en un yate

México.- A tres días de que se supo que los coaches de ‘La Voz’ Azteca, Belinda y Christian Nodal, iniciaron un romance el cual no se preocuparon por ocultar, el cantante compartió un breve video en el que se les ve abrazados, muy enamorados a bordo de un yate.

El clip en blanco y negro fue compartido por el intérprete sonorense con sus 3.9 millones de seguidores en Instagram. Se ve a ambos artistas muy ‘pegaditos’, abrazados, dándose todo su cariño, en medio de lo que parece ser una densa neblina.

Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes, me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa siempre. Te amo @belindapop. Espero y esta ‘publicidad’ nos dure pa’ toda la vida mi amor”, escribió el intérprete al lado del clip.