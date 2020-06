VIDEO. Captan a Lorenzo Méndez alcoholizado de dolor en bar por Chiquis Rivera

Estados Unidos.- ‘No llega el olvido y por más que intento mi mente no te olvida’, se le escuchó y vio cantar con despecho y alcoholizado al cantante Lorenzo Méndez, a raíz de su separación de su esposa, la intérprete Chiquis Rivera.

Y es que la misma hija de la fallecida Jenni Rivera confirmó que ella y Lorenzo Méndez decidieron en común acuerdo separarse por un tiempo, aunque el motivo nadie lo sabe.

Y es que en redes sociales se compartió un video en el que se le ve al cantante cantar a todo pulmón y con mucho sentimiento, al tiempo que comparte en una mesa con amigos.

Esta publicación se dio un día antes de que el ex ex esposo de Claudia Galván informara en Instagram que se ausentará de las redes sociales para enfocarse en él mismo.

Estaré ausente de las redes sociales para enfocarme en mi mismo y ser la mejor versión de mi. Los amo”, escribió el intérprete.

Las reacciones de sus fans no esperaron, mucho le desean pronta reconciliación con Chiquis Rivera, incluso le piden luchar por su esposa.

No dejen que nadie interrumpa su estabilidad marital, luchen por su amor, no le des gusto a la gente, apenas va empezando ¿y ya se van a dar por vencidos? No le den gusto a las demás personas si tanto se aman”, “Lorenzo no dejes ir el amor, por algo Dios puso esa mujer en su vida, no se den por vencido”, “Ten fe ...ella te buscara porque te ama como tú a ella ...no te rindas”, “Quiero que sepas que los tengo en oración, tan bella pareja tiene que seguir adelante, bendiciones”, le escribieron a Lorenzo Méndez.

A días de cumplir su primer año de matrimonio, el 29 de junio, Chiquis y Lorenzo se encuentran separados. Foto: Especial.

Chiquis Rivera niega infidelidad

Luego de que Lorenzo Méndez aceptó que él y su esposa, Chiquis Rivera, se están dando un tiempo, por separado, la cantante aclaró para el programa 'Hoy' que efectivamente, se encuentran separados, y descartó que el motivo se deba a una infidelidad por parte de ella o Lorenzo.

Nos estamos dando un espacio, hay cariño, hay amor, pero sí nos estamos dando un espacio, la verdad… no, hasta ahorita no, no creo, yo también investigue porque se estaba diciendo tanta cosa, ni yo ni él, no es la razón”, dejó claro.

El escándalo por la separación de la pareja se dio en vísperas del lanzamiento del tercer disco de Chiquis titulado 'Playlist', por lo que medios aseguran que todo es por publicidad.

Me da muchisima tristeza, sí me cala, hay muchas cosas que dicen de mí que no me importan, pero eso sí, jamás, jamás haría eso yo de faltarle al respeto a los artistas que formaron parte de este disco”, aclaró la sobrina de Lupillo Rivera.

Chiquis Rivera lanzó Playlist, su tercer disco…