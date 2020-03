VIDEO. Captan a Verónica Castro y Yolanda Andrade en bikini y bronceándose

México.- El escándalo envuelve nuevamente a la primera actriz Verónica Castro y a la conductora Yolanda Andrade, ahora se filtró un supuesto video en el que se les ve en traje de baño, bronceándose y tomando el sol en Acapulco.

Aunque el video, filtrado por el periodista Jorge Carbajal a través de su canal de Youtube, es del año 2004, cuando ambas mantenían una relación amorosa, causó revuelo en redes sociales.

En la grabación se ve a la protagonista de ‘Rosa Salvaje’ y a Yolanda en diminuto bikini al lado de una alberca, bronceándose para tomar el sol.

En el video se ve a la conductora en un traje de baño azul tomando el sol en un camastro, mientras que la mamá de Cristian Castro modela un traje de baño rosa y lentes de sol, y se le ve poniendose bronceador.

Se les ve a cada una en un punto, platicando, no se ve nada comprometedor, aún así la publicación causó revuelo en las redes sociales.

Lo vi ayer en el canal de Jorgito, muy bueno, me dio la impresión que se percató de que las observaban, me parece que se metieron rápido”, “Esto no muestra nada comprometedor, miles de mujeres y hombres lo hacen y no significa que se anden comiendo”, “Que bella la Vero y ahí estaba bellísima y cuerpo bien cuidado. Gracias Jorgito Carbajal por darnos la exclusiva que ya habías compartido hace años”, escribieron en Youtube.