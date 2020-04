VIDEO. Captan a actor de ‘La Liga de la Justicia’ atacando a fan

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor estadounidense Ezra Miller, conocido por su papel de ‘Barry Allen’ o ‘Flash’, en 'La liga de la justicia' fue exhibido a través de un video en el cual se le atacando a una fan que sólo intenta acercarse a saludarlo.

En el video, el cual se compartió a través de Reddit y Twitter, se observa como el actor toma por el cuello a una fan y luego la arroja al piso, acto que ha sido duramente criticado por los cibernautas.

El video fue compartido a través de Reddit y Twitter, donde se viralizó el supuesto agresivo comportamiento de Ezra Miller hacia la chica que solamente quería saludarlo. Foto: Especial.

La noche del pasado domingo, en redes sociales comenzó a circular el video que carece de contexto, sin embargo, se puede apreciar como Ezra toma a la fan del cuello y le pregunta ‘¿quieres pelea?’.

El video terminar con un ‘ey calma amigo’, de la persona que aparentemente estaba grabando el video.

Se desconoce el origen del clip, si fue real o si es actuado. Lo cierto es que Ezra Miller fue calificado de agresivo.

Ezra Matthew Miller es un actor, músico, cantante y activista estadounidense. Su debut cinematográfico ocurrió en 2008 con su papel de Robert en Afterschool, mientras que su primer rol importante fue en el drama We Need to Talk About Kevin de 2011.

MDHT