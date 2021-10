México.- Durante el programa matutino de Televisa, “Hoy”, Cecilia Galliano dejó en claro que las diferencias entre ella y su ex compañera Gomita habían quedado atrás y ahora le ofrece su total apoyo mientras enfrenta la denuncia contra su padre.

La actriz de la telenovela “La Desalmada” aseguró que no dudaría en brindar ayuda aún si tuviera alguna enemiga, pues no necesita pensarlo mucho para otorgar su total apoyo a quien se lo pida.

Yo no conozco, no creo que tenga ninguna enemiga, y si tuviera una enemiga y me dijera: ‘necesito esto’, lo haría sin pensarlo”, externó Cecilia Galliano.