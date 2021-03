Viralizan último video de Cepillín desde hospital, sacó fuerzas para enviar felicitaciones

México.- A dos días del fallecimiento del ‘payasito de la tele’, Cepillín, se dio a conocer su última grabación desde el hospital donde estuvo internado antes de fallecer, donde se le ve visiblemente enfermo, pero sonriente.

El video se compartió en Tik Tok. Se ve a Ricardo González Gutiérrez una cama de hospital y en bata, enviando al modo de Cepillín saludos y felicitaciones a su amigo Manuel Rastro que acababa de cumplir años.

Esta fue la última felicitación de Cepillín antes de fallecer por una neumonía e insuficiencia cardíaca a los 75 años de edad.

Nació un querubín, hace, perame, perame, ¿cuántos cumples? Uno, dos, a lo mejor son tres o cuatro, a lo mejor son cinco, seis o siete, ocho, pinocho, a lo mejor son nueve o 10, 20, 30, 40, no, no creo que cumpla tantos, Manuel Rastro, hoy cumple años, yo lo felicito así como me ven, en bata, así como me ven aquí en el hospital”, dice Cepillín con poca energía, pero sonriente.