VIDEO. Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez dan positivo a coronavirus

Estados Unidos.- La famosa cantante Chiquis Rivera y su esposo Lorenzo Méndez, con quien se acaba de reconciliar luego de un mes de estar separados, informaron en un Facebook Live que ambos dieron positivo a la prueba del coronavirus (Covid-19).

Me hice la prueba del Covid-19, es la tercera vez que me la hago por precauciones, porque quise ver a mi abuelita y quise saber que estaba bien antes de ir a verla, me la hice de nuevo ayer, me había ido a San Diego y pues dije: ok, me quedé en un hotel y quiero tomar precauciones y me hice el test ayer y me llegó hoy, pues que sí, tengo Covid-19 y les quería dejar saber”, informó Chiquis.