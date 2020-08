VIDEO. Christian Nodal le compone canción a Belinda y la hace llorar

Ciudad de México.- La mañana de este jueves, la pareja del momento, Belinda y Christian Nodal, concedieron una entrevista a la periodista Flor Rubio para el matutino ‘Venga la Alegría’, en donde él le cantó el tema que le compuso y la conmovió tanto que la llevó al llanto.

La conductora de TV Azteca logró que la nueva pareja le contaran inéditos detalles de su romance, el cual inició en los foros de ‘La Voz’ Azteca.

La intérprete de ‘Ángel’ reveló a las cámaras de Venga la Alegría que se dio cuenta que estaba sintiendo algo por Christian luego de que este le compuso una canción y se la envió a las tres de la madrugada, aunque primero dudó de que realmente fuera para ella.

A las 3 de la mañana me mando una canción que me había escrito, pensando en mí y fue cuando me di cuenta de que sentía algo y me decía: mi mejor amiga, me decía: ay, es para ti esa canción”, explicó Belinda.

A través de las cámaras de Venga la Alegría, el cantante de 21 años, originario de Sonora, dio un adelanto de la composición. El final lo escribirán juntos.

Óyeme bien porque yo no soy de estas cosas, a mí el amor me dio más espinas que rosas, que aún con todo esto, quisiera serte honesto, contigo se me rompe el escudo que llevo puesto...”, dice la canción.

Tras la pequeña estrofa que cantó Nodal, a Belinda se le salieron las lágrimas, incluso pidió pañuelos para limpiarse las lágrimas.

Ya por fa, mi amor ya, ay no qué horror”, comentó Belinda y pidió que pararan la toma.

Al preguntarle a la coach de ‘La Voz’ por qué llora al escuchar la canción, respondió que la música le toca el alma, pues se la compuso el amor de su vida y marca el antes y después de su relación.

Porque a mi la música me llega hasta el alma, es como esa puerta que cada vez que toca, toca mi corazón, esa canción en especial fue como la puerta para que él entrara en mi corazón, él abrió esa puerta con esa canción, significa demasiado para mi, canta el antes y después de nosotros”, explicó la también actriz.

Al final, Flor Rubio le preguntó si ventilar a la prensa su romance la liberaba de todos los años que guardó silencio sobre su vida privada, Belinda respondió que no ocultaba nada, que más bien no había llegado el hombre que la conquistara realmente.

Es muy difícil entrar a mi corazón, ninguno lo había logrado, no es ocultar nada, para entrar a mi corazón se necesita mucho y él tiene todo para entrar, lo que no tiene cualquier hombre que he conocido”, explicó Belinda.