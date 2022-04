México.- Por fin el mismo Christian Nodal despejó la duda de todos sus fans y reveló que se tapó el tatuaje de los ojos de Belinda con unas alas, pues luego de que terminó su relación con la cantante, ya no tenía sentido llevar en su piel su mirada.

El cantante de 23 años anunció el fin de su compromiso con la artista de 32 años el pasado mes de febrero, y desde entonces, todo mundo se preguntó qué iba a pasar con los tatuajes que se había hecho en honor a ella.

El famoso tatuaje de los ojos de Belinda que Christian Nodal se hizo en su pecho./ Foto: Especial

Fue Laura G, la conductora de “Venga la Alegría”, quien a través de una amena charla, obtuvo la respuesta que los fans de Nodal esperaban desde hace semanas sobre el misterio de los ojos de Belinda.

El programa de TV Azteca compartió el video de la entrevista que Laura G le hizo a Christian Nodal, en la que además del tatuaje de los ojos de Belinda, hablaron de su actual gira “Forajido”, la salud de su mamá Cristy Nodal, su reciente mudanza de México a Los Ángeles debido a la inseguridad y sus próximos proyectos, un estudio de tatuajes y un tequila.

Christian Nodal brindó una entrevista a Laura G en Aguascalientes./ Foto: Especial

¿Qué hizo Nodal con el tatuaje de Belinda?

El tema de los tatuajes fue abordado por Laura G preguntándole si se borró algún tatuaje de “amor”, para no referirse específicamente a Belinda.

“¿Pero sí es un misterio, te borraste tatuajes de amor o no?”, preguntó la conductora. A lo que Nodal respondió: “Tenía unos ojos aquí (en el pecho), me los tapé con unas alas, hice un diseño completo en el pecho”.

Además de los ojos de Belinda, cuando eran novios Nodal se tatuó el nombre “Beli” detrás de la oreja, un arco que hacía juego con un corazón flechado que se puso Belinda, y la palabra “Utopía” con un corazón, en alusión a un álbum de la cantante.

El tema de los tatuajes para Nodal le ha apasionado desde que era niño, por lo que su próxima empresa será un estudio de tatuajes, pero no sólo será el dueño, sino que también quiere él mismo tatuar a sus clientes, como ya lo hizo hace poco con Adamari López, a quien le tatuó un mensaje de su hija Alaia.

“Los tatuajes es un tema que a mí me apasiona desde niño chiquito y siempre he querido formar parte y ya aprendí a tatuar, tatué a Adamari una amiga que quiero mucho le quedó super bonito, un mensaje de su hija, me encanta eso, ya he tatuado a amigos y me encantaría darles un trato excelente en mis estudio de tatuajes”, adelantó el músico.

El tatuaje que Christian Nodal le hizo a Adamari López./ Foto: Especial

¿Qué pasó con truene de Belinda?

Siguiendo con el tema de Belinda, Laura G intentó obtener una declaración contundente de Nodal sobre su ruptura, incluso le preguntó si se encontraba bien.

“Estoy bien pero no quiero compartir qué pasó”, remató Nodal, guardándose los verdaderos motivos de su truene con la actriz de Televisa.

A dos meses de su separación, Nodal y Belinda no han salido a declarar por qué terminó su romance, por lo que siguen circulando varias teorías, entre ellas, que la artista le pidió varios millones para saldar su deuda con el SAT y que Nodal le fue infiel en varias ocasiones .