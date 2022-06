México.- La polémica entre Christian Nodal y J Balvin paerce que ha llegado a su fin, luego de que el intérprete de “Adiós amor” le ofreciera una disculpa al reggaetonero, durante el concierto que ofreció en Morelia, Michoacán, en donde además, aceptó que no supera su pasado llamado Belinda.

Un video del cantante dirigiéndose a su público con un mensaje reflexivo, fue exhibido en el programa “Venga la Alegría”, y se está volviendo viral porque muestra a un Nodal muy arrepentido y dolido por lo que ha vivido tras su separación de Beli.

Todo empezó cuando J Balvin publicó en sus historias de Instagram una imagen con una foto de Christian Nodal y una suya con el texto: Encuentra las diferencias. Esto no fue del agrado de Nodal, y le respondió que la diferencia era que él sí tenía talento.

“Que yo si tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea, con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa”, escribió Nodal en sus historias de Instagram.

Esta es la foto de "Encuentra las diferencias" con la que J Balvin hizo enojar a Christian Nodal./ Foto: Especial

Después J Balvin continuó la pelea con un video en el dijo que él sí llega puntual a los conciertos en Medellín, Colombia y que la foto que había compartido se veía linda y había sido con una buena intención, todo esto mientras usaba un filtro en su cara con el nombre de Belinda.

“Esta tarde ando bromista. Ya no más, esto solo fue para divertirme pero ya, ahora vamos con las cosas de verdad”, expresó Balvin.

J Balvin usando un filtro en su rostro con el nombre de Belinda./ Foto: Captura

Pero Christian Nodal se encendió aún más y fue cuando le soltó un montón de palabras ofensivas al colombiano, incluso se burló de la depresión que padeció hace unos años.

“Este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas. Porque no andaba coherente, que el cabrón tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y de energía, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores para que hagan burla de mí. Donde claramente y todo el mundo lo sabe, me estoy levantando de una mierda muy fea que viví, y no hay derecho de hacer esas cosas, hay que usar las redes bien”, comenzó Nodal.

Después prosiguió y al estilo de Residente, quien le tiró con todo a J Balvin en una canción, el cantante de 23 años aseguró que muy pronto también sacaría unas lentras contra el intérprete de "Mi gente".

“Y como ya todos saben yo no soy nada bueno para hablar, por eso mismo, ahorita voy para la cabina porque voy a grabar algo bien chingón que pienso sacar esta noche, si todo sale bien. Esta noche o mañana temprano o mañana en la noche para este compa, que no ha aprendido”, aseguró el cantante de regional mexicano.

Se arrepiente Nodal de ‘tiradera’ a J Balvin

Aunque Nodal dio una probadita de la rola contra J Balvin, en la que apenas y se escucha: “yo voy a hacer que llores”, parece que ya reflexionó, se arrepintió y hasta una disculpa le ofreció en su presentación en Morelia, Michoacán.

La noche de este viernes 3 de junio, pausó un momento el espectáculo para dirigirse a su público y hablar sobre J Balvin, e incluso sobre su pasado, que aunque no dijo el nombre de Belinda, todos saben que su ruptura de la cantante le está afectando demasiado.

“Estuve unos días encerrado en Hermosillo, Sonora haciendo una canción… que aunque me arrepentí, y me arrepiento, ya no hay manera de pararla va a salir, pero quiero decirles algo okey, no hay que ser mierda nunca en la vida porque estas cosas son las que pasan cuando se es mierda en la vida cuando no se es consciente de cuánto daño le podemos hacer a las demás personas”, comenzó Nodal.

“Respétense y respeten a los demás hay que amarnos mucho somos solo una raza, somos la raza humana, no hay que hacernos mierda entienden, no hay que pisar los sueños de nadie hay que ayudar a que los sueños de todo mundo se cumplan”, continuó.

Christian Nodal compartió una historia en Instagram a su llegada a Morelia, Michoacán./ Foto: Captura

Enseguida Nodal se refirió directamente a J Balvin, a quien le dijo que lo sentía mucho y que se había dejado llevar por sus ‘cinco minutos’ de enojo.

“Lo siento mucho Balvin todos somos seres humanos y tenemos nuestros cinco minutos de pendejismo, yo la he cagado muchísimo pero aquí estoy y he afrontado cada problema que he creado cada situación yo lo arreglé”.

Finalmente, Nodal hizo su ‘tiradera’ a toda esa gente que no le permite olvidar su pasado, en el cual se encuentra Belinda, su exprometida de quien se separó en febrero de este año, tras un año y medio de noviazgo que parecía ser idílico.

“Esa canción no es para Balvin es para toda la gente mierda que no me permite olvidar mi pasado, no me permite recuperarme como ser humano, entienden, no es para Balvin, Balvin era solamente un referente de la inconciencia que existe en este mundo, es todo, Balvin y yo ya lo arreglamos. No es Balvin, es el mundo”, concluyó Nodal.