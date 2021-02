VIDEO. Christopher Uckermann no se vacunará contra COVID porque "no cree"

Ciudad de México.- El actor y cantante mexicano Christopher Uckermann, comentó que no cree en las vacunas y ya tomó la decisión de no inmunizarse contra Covid-19.

Mediante una entrevista para distintos medios de comunicación, el integrante de la banda RBD, expresó su pesar ante la pandemia y aseguró que es necesario cuidar a los adultos mayores.

Sin embargo, cuando lo cuestionaron sobre la vacuna contra Covid-19, Uckermann expresó que no iba a recibirla él ni su familia y detalló que la misma vacuna podría ser “peor” que el mismo virus.

No... no creo en la vacuna, te soy honesto, creo que puede ser peor que el COVID en sí. Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas… Las que me pusieron de chico, porque me las pusieron… de hecho apoyo lo natural y definitivamente yo no me vacunaría. Nadie se va a vacunar", finalizó.