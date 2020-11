VIDEO. Claro que ando con ella y andaré: Consuelo Duval sobre Yolanda Andrade

México.- La actriz y conductora Consuelo Duval abrió su corazón durante una charla que tuvo con Mara Patricia Castañeda, para su canal de YouTube, en donde le reveló que sí tiene una relación muy afectiva con Yolanda Andrade.

La actriz y comediante de 51 años de edad recordó algunos pasajes de su vida entre ellos las relaciones amorosas que ha tenido como sus tres matrimonios, así como sus amores en televisión, fue cuando la coordinadora de Televisa Espectáculos, le preguntó sobre si tiene o no un vínculo amoroso con su compañera de ‘Netas Divinas’.

Inmediatamente y sin dudar, la actriz que da vida al personaje de ‘Federica Peluche’ no escondió sus sentimientos.

Claro que ando con ella y andaré toda mi eternidad, es la mano que me salvó en los momentos más oscuros. Es una amistad, si la quieren sexualizar, satanizar, la amo y la bendigo, y que yo tenga amigas con preferencias sexuales las que sean, no me hace a mí nada”.

Estoy en Netas siempre recargada en ella, fue mi hermana del alma, y a parte para hacerme reír, eso no tengo con qué pagarlo y si la gente quiere decir que soy su novia, su esposa su amante, su marida, lo que quieran”, aseguró Duval.

Durante la charla, Consuelo también aclaró que nunca anduvo ni con Eugenio Derbez ni con Adrián Uribe y sobre Adal Ramones sólo se limitó en decir que todo terminó bien y sin problema.

Eugenio, qué te digo, es mi amor y lo veía enamorado de una luego de otra, y Adrián pues qué te digo, yo vivo enamorada de Adrián pero a la buena, es de esos compañeros que quieres el resto de tu vida a tu lado, también Omar Chaparro. Con Adal… también me enamoré de Adal pero algo pasó allí, como que siempre fue una relación de trabajo”.

Cuando Consuelo Duval se fue de Televisa por un berrinche

Y es que Consuelo Duval platicó en el programa ‘En casa de Mara’ sobre los momentos más oscuros que tuvo, no sólo a nivel personal, sino también cuando dejó el lugar que considera su casa (Televisa) debido a que sentía que a otros talentos los consentían más que a ella y que Yolanda Andrade siempre estuvo a su lado.

Me le puse al brinco, estaba totalmente enloquecida, ya había llegado el anuncio del cáncer de mi papá, del cáncer de Lulú, sentía mis dos pilares derrumbándose y es ¿de quién me voy a agarrar? pues de papá Televisa, me han enseñado que es mi casa, es mi familia y me van a tener que proteger, andan consintiendo mucho a Adrián Uribe y a mí no tanto, que soy la hija femenina de la empresa y ¿cómo puede ser eso posible?, entonces fui y les dije yo también existo, pues quiero todo igual, me dijeron que no, y les contesté que entonces me iba de la casa y me dijeron: pues vete, bye, vaya a hacer su berrinche a otro lado”.

Ante esto, y ya tiempo después, asumió como un ‘berrinche’ suyo, que le costó irse y tocar fondo de diferentes maneras, sin embargo, tras su salida, le ofrecieron trabajo en Estrella TV, con unas condiciones laborales que la televisora de San Ángel nunca le ofreció.

(Les decía) Y quiero un departamento en Hollywood que sea penthouse, y me decían sí, sí; y yo decía ¿neta? por qué no me ofrecieron esto allá (Televisa). Y (pedía) esta camioneta último modelo, me consintieron mucho pero no recibieron nada a cambio de mí que un programa e ideas”, comentó, pero señaló que no disfrutó nada de eso porque su papá se encontraba grave.

Recordó que regresó a la empresa con Elías Solorio y se quedó.

Regresé por la puerta 3 para grabar ‘Julia vs. Julia’, y ya me quedé para siempre otra vez. El regreso de la hija pródiga, dice Bernardo Gómez”, contó.

Actualmente, Consuelo Duval forma parte del grupo de investigadores en ‘¿Quién es la máscara?’, sigue en ‘Netas Divinas’ y recientemente hizo una serie con Clarovideo, ‘Herederos por accidente’.

