VIDEO. Con el mar de testigo, así se reconcilian Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez

Estados Unidos.- No cabe duda de que el amor todo lo vence y la prueba viviente son Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, quienes luego de una separación de varias semanas, por fin se reconciliaron.

La famosa pareja fue captada paseando en una playa de California y reafirmando su encuentro con un beso y un abrazo, de acuerdo con un programa de espectáculos de Estados Unidos.

Paparazzis captaron a la famosa pareja relajada, Chiquis Rivera vestía holgada y cómoda; y Lorenzo con gorra y playera. Al parecer, la hija de la fallecida Jenni Rivera se hospeda en un hotel de San Diego, California, donde recibió a su esposo luego de salir de un centro espiritual.

Apenas hace unos días, la intérprete de ‘Paloma blanca’ publicó varias historias donde menciona que el responsable de la separación fue Lorenzo.

Si no estoy con Lorenzo es por razones o cosas que Lorenzo ha hecho. Si mi relación no ha funcionado, la verdad no es porque yo no quise o hice algo malo. Al contrario, fui buena esposa y no lo tengo que decir y no quiero hablar de los detalles, porque realmente son mis cosas privadas y si llega el día, cuando yo quiera, lo voy a hablar y si no, pues también se vale”.