VIDEO. Con lágrimas Lizbeth Rodríguez pide perdón a youtuber

Tijuna.- La actriz y youtuber mexicana, Lizbeth Rodríguez, decidió compartir un video en su cuenta oficial de Instagram en donde, al borde de las lágrimas, ofrece disculpas a una famosa youtuber por haberla desprestigiado.

Tras la polémica levantada al haber expuesto una presunta infidelidad del youtuber Juan de Dios Pantoja hacía su expareja Kimberly Loaiza, Lizbeth pidió perdón a la youtuber mexicana Kenia Os, pues lo que hizo hace años ahora ya no la deja conciliar el sueño.

En un video con una duración de más de 9 minutos, se puede escuchar a Lizbeth afligida por algo que hizo cuando ella apenas estaba iniciando a trabajar en los medios de comunicación, pues aseguró que apenas estaba conociéndolos y no estaba segura de lo que hacía.

Hay algo que no me está dejando dormir, conciliar mi paz, mi calma, no me gusta arrepentirme de nada de lo que hago”, inició.

Durante unos minutos en donde ella seguía pidiendo perdón, se le veía afligida, y más adelante en el video, la youtuber empezó a relatar sobre sus primeros inicios en Badabum, pues le habían ordenado hacer una entrevista para desprestigiar a Kenia Os, pues la idea era “ayudar a una persona importante para la empresa”.

Esa entrevista era para desprestigiar a Kenia y no quiero imaginar lo difícil que fue para ella enfrentarse a todo esto… Lo siento mucho Kenia, me siento muy mal. No me porté como una mujer que debe apoyar a otra, porque no investigué, no cuestione nada, simplemente acaté, las mujeres estamos para apoyarnos”, comentó.