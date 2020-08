VIDEO. Con mi hijo no: Érika Buenfil cara a cara con ‘Pepillo’ Origel en programa ‘Hoy’

El fin de semana, la Érika Buenfil se mostró molesta con Martha Figueroa y Pepillo Origel por referirse a su hijo Nicolás Buenfil como 'El Zedillito'

La 'reina del Tik Tok' con 8 millones de seguidores les mandó decir que 'cuidaran su hocico' a la hora de hablar de alguien, pues su hijo se sintió lastimado con esa declaración y ella no permitirá que se metan con él

Este lunes, Érika Buenfil se enfrentó cara a cara con Pepillo Origel, quien le dio aclaró que él jamás ha hablado mal de su hijo y le pidió disculpas. De Martha Figueroa dijo que no quería saber nada y la llamó 'bocona'

CDMX.- La actriz y ‘reina del Tik Tok’, Érika Buenfil, estuvo como invitada en el matutino de Televisa’, ‘Hoy’, donde se enfrentó con Juan José ‘Pepillo’ Origel, a quien le pidió entre lágrimas no meterse con su hijo, Nicolás Buenfil, a quien se refirieron él y Martha Figueroa como ‘El Zedillito’.

Y es que todo comenzó cuando Martha Figueroa y Pepillo Origel hablaron de Érika Buenfil y luego de su hijo Nicolás de 15 años, a quien llamaron ‘El Zedillito’, en referencia a su padre, Ernesto Zedillo jr, quien no lo reconoció.

La información llegó a oídos de Érika Buenfil, quien visiblemente molesta, declaró para el canal de YouTube de Fernanda Familiar que no perdonaría a los comentaristas de espectáculos y que Pepillo Origel debe cuidar ‘su hocico antes de hablar’.

Y este lunes, la actriz de telenovelas como ‘Amores verdaderos’ fue invitada por la productora Magda Rodríguez a asistir al programa, donde también estuvo Juan José Origel, quien, visiblemente nervioso, le dio una explicación y le pidió disculpas en plena emisión a Buenfil.

Ya hablé con Érika, porque la verdad entre Erika y yo hay una amistad de muchos años, pero una buena amistad, desde su madre… hay mucho cariño… pasa esto que se molestó la guera por lo que dijimos en el programa con toda la razón del mundo porque se habló de su hijo, yo en lo personal yo no hablé, yo no dije nada del niño, lo conozco desde chiquito y no tengo nada que hablar… sí acepto que dije que me chocaba el Tik Tok, te lo dije… lo que dijimos de Acapulco lo acababas de decir con Mara Patricia (Castañeda)… tú nunca has tenido empacho en contar muchas cosas de tu vida, nomás lo de tu hijo”, respondió Origel.

Galilea Montijo y el doctor César Lozano fueron los mediadores entre Érika Buenfil y Pepillo, donde el último le entregó unas flores a la actriz de 56 años en señal de arrepentimiento.

Pero Buenfil lo interrumpió y le dijo que le tocaba hablar a ella y expuso que la prensa puede decir lo que quiera de ella, pero que con su hijo nadie se meta.

Sale la nota de lo que hayan dicho, a mi no me importa, estoy expuesta, tengo la piel gruesa para que digan de mí muchas cosas… el tema es ya cuando tocan a los hijos. Tengo un hijo de 15 años que lee, escucha, ve y tiene amigos, y entonces lo único que puedo decir es que con mi hijo no, con los niños no, sobre todo porque somos tan públicos y él se vuelve público al mismo tiempo y tocar fibras delicadas de la vida personal, y no nada más mía, sino que corresponde a la vida de él, de su historia de vida, ya lastima y ya hiere y hay que defenderlo, y lo voy a defender siempre y a mi lo que me lastima fue cuando él me lo comenta”.

Agregó que el enojo fue creciendo porque se fue quedando callada, y aclaró que ella no fue a ‘Hoy’ a aclarar qué se dijo y que no se dijo, sólo a pedir que de su hijo no se hable.

Con los hijos no, con mi niño no, mi hijo es un adolescente que merece respeto… que se llama Nicolás Buenfil y que no tiene por qué ser llamado de ninguna otra manera, y mucho menos despectivamente, y yo lo sentí así”, dijo Buenfil con un nudo en la garganta.

Buenfil llama ‘bocona’ a Martha Figueroa

Pero cuando Juan José Origel y Galilea Montijo intentaron defender a Martha Figueroa, los ánimos de encendieron y Érika les pidió ya no hablar del tema o ahora sí hablaría

No, no, conociendo a Martitha es muy bocona, y no me hagan hablar, porque si voy a empezar a enojarme, mejor ya no decimos nada y ya no quiero decir más”, dijo la ‘reina del Tik Tok’.

Cuando Pepillo se acercó a ella con un ramo de flores en señal de arrepentimiento y para pedirle disculpas, la actriz le volvió a decir: ‘con mi niño no, nada más con mi niño no”, le pidió.

Nunca en la vida he hablado de tu niño, nunca, nada”, le recalcó el comunicador leonés.

Al final, el doctor César Lozano les dijo que el peor momento para tener conflicto es el que vive el mundo actualmente a causa de la pandemia del Covid-19.