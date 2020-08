VIDEO. Conductor acusa a productora de 'Hoy’ de obligarlo a ponerse botox

México.- Uno de los conductores del matutino ‘Hoy’ de Televisa, aprovechó que se encuentra ausente del programa por unas semanas para acusar a la productora, Magda Rodríguez, de obligarlo a inyectarse botox en pleno programa.

Este viernes 8 de agosto, el actor y conductor Jorge ‘El Burro’ Van Rankin se despidió de manera temporal de ‘Hoy’, donde comparte cámara con Raúl ‘Negro’ Araiza, Paul Stanley, además de Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

A tres días de su salida del matutino, ‘El Burro’, como se le conoce, tuvo un enlace para el canal de YouTube ‘Fernanda Talks Home’ con Fernanda Familiar con quien se sinceró y reveló que Magda Rodríguez lo obligaba a hacer cosas en el programa, que iban en contra de lo que él quería.

En un inicio, Fernanda le pide que se centre y muestre su rostro ante la cámara, pues se veía más un cuadro que tenía al fondo, que él.

La neta me he puesto como tres veces… pero en el programa en vivo con la cámara aquí (señala a su rostro) porque me la pone la productora y yo le digo: ‘¿Para qué? A mí no me interesa eso Magda…’”, dijo algo molesto ‘El Burro’.