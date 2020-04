VIDEO. Conductor de ‘Hoy’ incumple reto y lo castigan con radical cambio de look

CDMX.- Uno de los conductores del programa ‘Hoy’, de Televisa, que olvidó cumplir un reto Fit que consistía en portar un traje de baño sexy y hacer un video-masaje, se hizo acreedor a un castigo, someterse a un radical cambio de look que consistió en teñir de rubio su pelo.

El conductor Paul Stanley aceptó que gran parte del tiempo se la pasa durmiendo, lo que causó que se le olvidara cumplir el reto Fit.

El matutino ‘Hoy’ transmitió el proceso de decoloración del pelo de Paul, con esto pagó las consecuencias de no cumplir con su reto fit; pasó de tener el pelo oscuro a rubio platinado con el que impactó a los conductores, pero más al público.

Me tocó perder, ay, ya no aguanto el cuero cabelludo, me arde, no sé, me siento triste”.

Pero al ver el resultado, el hijo del fallecido conductor Paco Stanley se comparó con el polémico Joaquín Muñoz, quien asegura que Juan Gabriel está vivo.

Me quedó amarillo huevo, me dejaron como a Joaquín Muñoz, como señora de las Lomas”, dijo mientras sus compañeros en camerinos se reían de la situación.

La primera en felicitarlo por el cambio fue su compañera Galilea Montijo, quien incluso propuso que sea el público el que decida cuántos días se queda Paul con este nuevo tono de pelo.

Sabes qué, me gusta, quédate así. Que opinen en casa a través de las redes sociales si les gusta o no”, propuso Gali.

Y el resultado final de su nuevo look lo presentó este martes al lado de Andrea Escalona, Lambda García y Galilea Montijo, quienes le señalaron lo bien que se ve.

Pero al mismo tiempo Paul Stanley bailó divertido al ritmo del tema de su famoso padre: ‘Qué lindo soy, que bonito soy, como me quiero, sin mí me muero, jamás me podré olvidar’.