VIDEO. Conductora del programa ‘Hoy’ sí se disculpa, pero no con Érika Buenfil

México.- El programa ‘Hoy’ de Televisa vuelve a causar polémica, ahora, una de sus conductoras se disculpó al aire, pero no con la actriz y ‘reina de Tik Tok’, Érika Buenfil, como ella esperaba, sino con su hijo Nicolás Buenfil, por cambiarle el nombre y llamarlo ‘El Zedillito’.

Y es que el fin de semana pasado, la ‘reina de Tik Tok’, Érika Buenfil, mostró indignación y molestia cuando se enteró que Juan José Origel y Martha Figueroa le cambiaron el nombre a su hijo de 15 años por el apellido de su padre, quien nunca lo quiso reconocer.

En entrevista para su canal de YouTube, Buenfil le señaló a Fernanda Familiar que Pepillo y Martha lo que deben hacer es ‘cerrar el hocico’ y dejar de hablar de su hijo, pues es su vida privada.

Y este lunes, Pepillo y Buenfil se reencontraron cara a cara en el matutino de Televisa, donde el leonés le aseguró a la actriz de ‘Marisol’ que él no habló mal de su hijo y le pidió disculpas si la ofendió.

Pero este martes no pasó lo mismo con Martha Figueros, quien sólo se refirió a Nicolás Buenfil para dar una explicación y disculparse por cambiarle el nombre.

La conductora de ‘Con Permiso’, programa de Unicable, recalcó que a raíz de estos comentarios, no sólo ella y Pepillo fueron atacados, sino que también su hijo.

Y explicó que así como Érika Buenfil afirma que es muy neta, ella también lo es y ofreció disculpas, pero no a la actriz, sino a su hijo que es el ofendido.

Me quiero disculpar con Nicolás, que Nicolás es el ofendido y es al que le tengo que explicar porque luego las mamás somos muy malas pasando los recados, entonces: Nicolás Buenfil te quiero ofrecer una disculpa, me equivoque, no me equivoque, me mega equivoque porque te dije un apellido que no es el tuyo”, dijo Figueroa ante la cámara de ‘Hoy’.