VIDEO. Contagié a mi hija: Lucero informa que tuvo COVID y le dio miedo

México.- La actriz y cantante Lucero dio a conocer que se contagió de COVID, lo que le causó miedo y temor, pues no sabía si lo superaría, pero lo peor para ella fue contagiar a su hija Lucerito, quien al igual que la también actriz, ya se encuentra bien de salud.

La noticia la dio a conocer Lucero a través de un video que compartió en YouTube, en el que explica que actualmente ella y su hija están muy bien de salud.

Me contagie de Covid, estuve contagiada y salí de ello… el día que yo descubro por medio de una prueba que le llaman PCR y descubro que soy positiva, inmediatamente siento mucho miedo, temor. Comienzo a pensar cómo me va a tocar a mí”, contó la actriz de 51 años de edad en un video que publicó en su cuenta de YouTube.

La ex esposa del también cantante Manuel Mijares señaló que más allá de contagiarse, el miedo viene porque nadie tiene la certeza de que va a estar bien, de que lo va a superar, y fue el caso de ella.

La intérprete de temas como ‘Fuego y ternura’, ‘Los parientes pobres’ y ‘Mi destino’ agregó que siempre siguió las medidas sanitarias desde usar el cubrebocas, pero aún así se contagió de COVID.

He tomado todas las precauciones, utilicé el cubrebocas en todo momento, he limitado mis salidas desde que esto empezó, he intentado ser sensata, en los conciertos vía streaming que di nadie salió contagiado, pero bueno ahora pasó”, aseguró.

La ‘Novia de América’ explicó que ocultó su contagio, no porque le avergonzara, sino por no preocupar a sus seres queridos y fans.

No sentí problemas de respiración, no sentí problemas con la oxigenación, fui muy cautelosa y también por eso no se los quise decir en el momento que me contagié, para no preocupar a nadie, angustiar a las personas que me quieren, que sé que son muchísimas, preferí ser prudente y esperar a ver con cómo evolucionaba”, añadió.