VIDEO. Covid-19 llegó a la familia Kardashian, Khloé la pasó muy mal 

CDMX.- La socialité y empresaria Khloé Kardashian reveló en un adelanto de ‘Keeping Up with the Kardashians’ que se contagió de coronavirus a principios de año, lo que la mantuvo postrada en una cama y luchando contra el virus.

En un video promocional del reality familiar, la socialité contó que pasó algunos días con fuertes síntomas, como vómito, escalofríos y fiebre.

Acabo de enterarme de que sí tengo corona”, dijo en un video promocional del episodio, filmado hace un mes. Otro avance publicado en septiembre la mostró realizándose la prueba de Covid-19.

En todo momento Khloé se mantuvo positiva y siguiendo las indicaciones del médico. Foto: Especial.

Les digo que esa mierda es real, pero vamos a salir de ésta. Orando y si escuchamos y seguimos las órdenes, vamos a estar bien”, dice la empresaria.

Para Khloé lo más difícil fue dejar de ver a su hija True Thompson a la que le tuvo que inventar que estaba de viaje. Foto: Facebook.

El video se publicó al día siguiente de que su hermana Kim Kardashian West, fue criticada por celebrar unas espléndidas vacaciones por su cumpleaños 40 con un grupo grande de invitados en una isla privada, en plena pandemia.

Así lo publicó ella misma en sus redes sociales, donde recibió más críticas que felicitaciones.

Después de dos semanas de múltiples exámenes de salud y pedirles a todos que se pusieran en cuarentena, sorprendí a mi círculo íntimo más cercano con un viaje a una isla privada donde pudimos fingir que las cosas eran normales sólo por un breve momento”, escribió Kim en un post de Instagram.