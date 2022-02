México.- Cynthia Rodríguez sorprendió en televisión con su interpretación de “El Baile del Sapito” de Belinda en la sección Reyes del Playback del programa “Venga la Alegría”, pero lo que más destacó fue que le advirtieron ¡cuidado con las demandas!

La novia del cantante Carlos Rivera presentó un número musical en el que se puso una botarga de un sapito color verde mientras cantaba y bailaba al ritmo de “El Baile del Sapito”, la canción que Belinda lanzó en el año 2002.

Los Reyes del Playback es una nueva sección del programa de TV Azteca en la que Cynthia Rodríguez, Laura G, Ricardo Casares, Sergio Sepúlveda, Roger González, Flor Rubio y demás conductores, participan haciendo “lip sync” de canciones famosas.

El jurado de Reyes del Playback está conformado por la imitadora profesional Samia, el conductor Capi Pérez y la influencer Curvy Zelma.

Cynthia Rodríguez usa una botarga de sapito para parodiar la canción "El Baile del Sapito" de Belinda./ Foto: Facebook

Cynthia Rodríguez canta y baila ‘Sapito’

Para su show en Reyes del Playback, Cynthia Rodríguez tomó un audio original de Belinda en el que se molestó cuando en un concierto le pidieron que cantara la canción de “El Baile del Sapito”.

Fue en 2016 en una presentación en Cancún, Quintana Roo donde la exnovia de Christian Nodal arremetió contra sus fans porque no paraban de gritarle que cantara el tema de la telenovela “Cómplices al Rescate”.

“¿Es en serio? En serio teniendo tantas canciones, tantos años de carrera, siempre me piden ‘El Sapito’”.

Después, Cynthia Rodríguez baja unas escaleras, se desprende su vestido de noche y revela una botarga de un sapito verde con el que realizó una coreografía que le valió buenos comentarios de los jueces.

Cynthia Rodríguez hizo "lip sync" de "El Baile del Sapito" de Belinda./ Foto: Facebook

‘Los van a demandar’

En las redes sociales de “Venga la Alegría”, los televidentes y seguidores de Cynthia Rodríguez comentaron su presentación en Reyes del Playback y más de uno advirtió que “los van a demandar”.

Y es que hace unos días en su cuenta de Instagram Belinda aseguró que va a tomar acciones legales contra todos los que la han faltado al respeto después de su rutpura con Christian Nodal.

"No pretendo convertirme en víctima ya que durante toda mi vida la lucha y el trabajo constante han sido el sello que me ha caracterizado. Es por ello que he decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir -inclusive por la vía legal- el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas", agregó la cantante.

Otros usuarios de redes sociales comentaron que les pareció genial la presentación de Cynthia Rodríguez y qué bueno que mostró un número dirigido a los niños.

